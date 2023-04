Kommunisten gewinnen, wollen aber nicht regieren

KPÖ bekam sogar im Lungau über 5 Prozent

Selbst in Salzburgs kleinstem Bezirk, dem Lungau, erhielt die KPÖ Plus laut vorläufigem Endergebnis einen Zuspruch von 5,1 Prozent der Stimmen. Das ist insofern überraschend, da die Menschen in diesem Bundesland traditionell sehr bürgerlich wählen. In absoluten Zahlen spielt das freilich keine Rolle: 608 der insgesamt 12.001 gültigen Stimmen in diesem Bezirk entfielen auf die KPÖ Plus.