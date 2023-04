Klima-Kleber sorgten für Chaos bei Formel-E-Rennen

Neuseeländer Cassidy siegte

Das Rennen gewann der Neuseeländer Nick Cassidy. Der 28-Jährige aus dem Envision-Team siegte vor dem Briten Jake Dennis und Jean-Eric Vergne aus Frankreich. Mit seinem zweiten Erfolg nach New York 2022 rückte Cassidy bis auf vier Punkte an den deutschen Gesamtführenden Pascal Wehrlein heran, der am Sonntag direkt hinter dem Deutsch-Österreicher Maximilian Günther Siebenter wurde. Das nächste Rennen steigt am 6. Mai in Monaco.