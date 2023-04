Irrer Finalsieg! Rune verteidigt München-Titel

Swiatek jubelt über zweiten Titel in Folge

In Stuttgart hat Iga Swiatek ebenfalls zum zweiten Mal in Folge den Titel geholt. Die polnische Weltranglistenerste setzte sich wie im Vorjahr im Endspiel gegen Aryna Sabalenka aus Belarus durch und feierte einen weitgehend ungefährdeten 6:3,6:4-Sieg. Die 21-jährige Swiatek verwandelte nach 1:50 Stunden ihren ersten Matchball. Für die 24-jährige Sabalenka, diesjährige Australian-Open-Siegerin, war es die dritte Final-Niederlage in Stuttgart in Serie.