Heute starten Tausende Kärntner in die Rad-Saison

Die Streckenlänge (gefahren wird im Uhrziegrsinn) rund um den Ossiacher See beträgt 27 Kilometer. Es können auch nur Teilstrecken befahren und der Rest mit der Ossiacher See Schifffahrt zurückgelegt werden. Landesrätin Sara Schaar ist wieder dabei: "Wir unterstützen die autofreien Tage um die Kärntner Seen, weil sie nicht nur ein erlebnisreiches Freizeitangebot darstellen, sondern weil auch ganz im Sinne des Klimaschutzes das Bewusstsein der Menschen für das Fahrrad als umweltfreundliches Fortbewegungsmittel geschärft wird."