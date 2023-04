Luftballons und Blumensamen | Land der Mitte

Land der Mitte. Als klassisches Land der Mitte galt Salzburg die vergangenen Jahrzehnte. Geografisch in Österreich ohnehin, aber auch in der Politik stets mit einer starken, breiten Mitte. Ein klassisches bürgerlich-gemäßigtes Land. Dieses Bild trübte weder die zehnjährige Regentschaft durch eine sozialdemokratische Landeshauptfrau noch ein grüner „Ausreißer“ auf 20 Prozent vor zehn Jahren. Denn auch die Roten und Grünen in Salzburg wurden stets als eher bürgerlich-gemäßigt wahrgenommen. Doch heute könnte diese Salzburger Mitte, wenn eintrifft, was Beobachter, Meinungsforscher und andere Kaffeesudleser zu sehen glauben, bebenartig geschrumpft werden. Zugewinne werden nur am rechten und linken Rand erwartet. Den Freiheitlichen, die selbst zu Haider-Glanzzeiten bei Salzburger Landtagswahlen nie über die 20-Prozent-Latte sprangen, traut man einen Riesensatz Richtung 30 Prozent zu. Am anderen Ende des Polit-Spektrums könnte die Kommunistische Partei, in den vergangenen Jahrzehnten hier wie im Rest Österreichs (außer Graz und ein wenig auch im Bundesland Steiermark), permanent unter der Wahrnehmungsschwelle, diesmal den Einzug in den Landtag schaffen. Allerdings schielen in der Mitte Österreichs selbst die Parteien am Rand Richtung Mitte, geben sich sogar FPÖ und KPÖ bürgerlich-gemäßigt. Betonung freilich auf: GEBEN. Wohin bewegen sich die Salzburger Wähler heute? Es wird wegweisend - ganz Österreich schaut interessiert zu.