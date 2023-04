Streik am Flughafen Berlin-Brandenburg am Montag

Die Warnstreiks führten zu zahlreichen Flugausfällen in Deutschland. Am Baden-Airport wurde auch am Samstag noch gestreikt. Verdi will so bei Verhandlungen für die Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich, in der Fluggastkontrolle, der Personal- und Warenkontrolle und in Servicebereichen den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen.