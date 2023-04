Tanklaster umgekippt: Feuerinferno auf US-Brücke

Sattelzug-Lenker starb am Unfallsort

Der Lenker des Lastwagens starb noch an der Unfallstelle. Zwei weitere Menschen wurden verletzt in Krankenhäuser eingeliefert, sagte der Bürgermeister von New London, Michael Passero. Laut Angaben von Gouverneur Lamont scheinen Ihre Verletzungen nicht lebensbedrohlich zu sein. „Mein Gedanken sind bei der Familie des Lastwagenfahrers.“