„Reaktionen unglaublich“: Arteta lobt seine Männer

„Schwieriger Moment“

Am Mittwoch treffen die beiden einzigen Titelanwärter in Manchester aufeinander. Sollte Manchester City alle anderen sieben seiner noch acht Spiele gewinnen, müsste Arsenal für seinen ersten Meistertitel seit 2004 den Schlager gewinnen. Das sieht auch Arsenals Gabriel Jesus so, der Brasilianer hat eine City-Vergangenheit. „Wenn wir die Champions sein wollen, haben wir dort zu gewinnen - das ist es. Es ist ein schwieriger Moment, aber wir müssen jetzt bis zum Ende zusammenstehen.“