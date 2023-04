EU will Einlagenschutz nicht an Inflation anpassen

US-Einlagensicherung mehr als doppelt so hoch

Körner kritisiert die Position der für Gesetzgebungsvorschläge zuständigen EU-Behörde. „Während Einkommen und Preise steigen, bedeutet die unveränderte Deckungssumme für Sparer eine Reduktion des realen Einlagenschutzes im Krisenfall“, sagte er dem „Spiegel“. In den USA sei die Einlagensicherung mit 250.000 Dollar (228.000 Euro) mehr als doppelt so hoch wie in der EU.