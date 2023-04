„Die Mitarbeiterinnen haben alle Angst“

Bespuckt wegen Taschenkontrolle

„Meine Tochter, die an der Kasse gesessen ist, hat die Panik bekommen. Sie wollte mich verteidigen und hat den Mann mit ihrem Pfefferspray angesprüht. Nicht ins Gesicht, sondern hinten auf der Jacke. Das ist wichtig, weil sich jetzt manche aufregen, dass sie den Pfefferspray benutzt hat“, erzählt die Mühlviertlerin, die aus Sorge um Anfeindungen anonym bleiben will: „Ich hab’ seit 14 Jahren das Lebensmittelgeschäft in Bad Kreuzen. Es war immer schon schwierig, aber es wird immer schlimmer. Meine Mitarbeiterinnen haben Angst, wenn sie um halb drei das Geschäft aufsperren und die Asylwerber kommen. Das Problem ist, dass die Flüchtlinge auszucken, wenn man ihre Taschen prüfen will. Darum schauen die Mitarbeiterinnen oft weg, damit die Situation bloß nicht wieder eskaliert.“ Trauriger Nachsatz der 52-Jährigen: „Für uns ist das eine extreme Belastung. Ich bin selbst schon mehrmals angerempelt und einmal sogar bespuckt worden, weil ich kontrollieren wollte. Ich weiß, dass es auch in anderen Gemeinden mit großen Asylunterkünften so zugeht.“