Kanzler Nehammers „Autoshow“ endet in Graz

Österreich ist ein Autoland: Auf diese Formel hat sich Bundeskanzler Karl Nehammer - zum Ärger des grünen Koalitionspartners - eingeschworen. Am Ende der von ihm ausgerufenen Mobilitätswoche besuchte er am Freitag AVL List in Graz. Im Fokus standen dabei Wasserstofftechnologie und künstlich hergestellte Treibstoffe (E-Fuels): In diesen Bereichen zählt der steirische Technologiekonzern zur Weltspitze.