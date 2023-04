Flaschenpost in Donau: Rätsel um Emma (5) gelöst

Nachdem der ungewöhnliche Fund von der Polizei und auch der „Krone“ veröffentlicht worden war, meldete sich am Freitag der Vater des Mädchens und erzählte: Seine fünfjährige Tochter Emma wollte unbedingt einmal eine Flaschenpost absetzen. Deshalb hatte sie die Flasche vor drei Wochen mit einem selbstgezeichneten „Brief“ in Wallern in die Trattnach geworfen.