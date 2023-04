Prognose: „KPÖ Plus im Landtag, NEOS eher nicht“

Am Sonntag wählt Salzburg einen neuen Landtag. Die „Dirndl-Koalition“ aus ÖVP, Grünen und NEOS konnte 2018 noch 54,4 Prozent der Stimmen holen. „Alle Daten, die auf dem Tisch liegen, zeigen, dass sich das diesmal nicht mehr ausgeht. Und: Die FPÖ wird an der SPÖ vorbeiziehen“, prognostiziert Meinungsforscher (IFDD) Christoph Haselmayer im Talk mit Gerhard Koller. Dennoch: Er geht von einer „Großen Koalition aus ÖVP und SPÖ“ aus. Die größte Überraschung dürfte aber die KPÖ Plus werden ...