Kunstaktion in Köln gegen Missbrauch in der Kirche

Besucher, die an seinem Stand vorbeischlendern, sehen unter anderem einen Beichtstuhl, einen Priester und sechs nackte junge Männer, auf Kirchenbänken knieend. In späteren Szenen sind die Rollen am Beichtstuhl vertauscht. „Ich verweise die Täter auf den Platz, der ihnen zusteht. Und zwar vor ihren Opfern knieend“, sagt Meseg. „Sie hüllen sich in teure Gewänder, predigen Gottes Wort und erteilen Absolution.“