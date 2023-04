Pöllauer Geheimnis: Jetzt blüht die Hirschbirne

Der Name „Hirschbirne“ ist auf das Wort „Hiasch“ (Herbst) zurückzuführen, da sie erst ab Mitte Oktober geerntet werden kann. Wer eine Wanderung mit der Frühlingspracht kombinieren will, kann zwischen zwei „Hirschbirn-Wanderwegen“ wählen. Einerseits führt ein Rundweg über Pöllauberg und andererseits in Richtung Rabenwald, wie in diesem Tipp beschrieben.