Gemeinsam gegen Masern ankämpfen

Auch Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß sieht es so: „Impfen hilft! Mit der Europäischen Impfwoche setzen wir ein wichtiges Zeichen in der Öffentlichkeit, sich eigenverantwortlich vor schweren Krankheiten zu schützen. Vor allem auch im Blick auf den Masernausbruch in den letzten Wochen in der Steiermark. Wir alle können uns und unsere Lieben davor bewahren!“ Die Masernimpfung ist für alle - auch Erwachsene - kostenfrei.