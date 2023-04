„SPÖ-Chefin hat bewiesen, dass sie es nicht kann“

Fußi gehe davon aus, dass Rendi-Wagner den Satz „Ich bin Ärztin“ nicht mehr so oft sagen wird müssen, weil man in einer Ordination davon ausgeht, dass dort ein Arzt sitzt: „Und ich glaube, sie hat keine Chance, an der Parteispitze zu bleiben.“ Eine Einteilung der Kandidaten in „Links-Mitte-Rechts“ halte er für gefährlich: Doskozil glaube man zum Beispiel, dass er eine klare Linie in Sachen Asylpolitik hat, obwohl er die gleiche Linie fährt wie z.B. Peter Kaiser. „Vieles ist also Projektion, ähnlich wie bei Sebastian Kurz“, vergleicht Fußi.