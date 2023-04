Warmlaufen per TV

Ein Jahr ist es her, dass sich ihr Lebensgefährte das Leben genommen hat. Ebenso lange ist es her, dass sie ihre Laufschuhe das letzte Mal anhatte. Doch nun ist es wieder so weit: Sie will hinaus aus dem seelischen Tief. Keuchend und begleitet von Knieschmerzen, beginnt Juliane, sich der Vergangenheit zu stellen und neue Lebendigkeit zuzulassen. In weiteren Rollen sind Katharina Wackernagel, Maximilian Brückner und Gaby Dohm zu sehen.