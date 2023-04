Klage gegen Bodenverbrauch in Ohlsdorf rückt näher

Amazon-Verteilzentrum und Westspange Steyr

Zu den von Flächenfraß und Bodenversiegelung geprägten Projekten, die an AllRise herangetragen werden, gehören in Oberösterreich - neben Ehrenfeld II in Ohlsdorf - das geplante Verteilzentrum von Amazon in St. Valentin und die Westspange in Steyr. In St. Valentin gab es gestern, Dienstag, die nächste Veranstaltung der Bürgerinitiative mit Argumenten gegen das Projekt auf 53.000 Quadratmetern. Die Westspange in Steyr ist eine 4,2 Kilometer lange Umfahrung.