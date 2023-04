Schneemangel: Tierische Tarnfarben schmelzen dahin

Was waren das nicht für sorglose Zeiten für Langschwanzwiesel, Polarfuchs, Schneehasen und all die anderen weißen Gesellen wie das Hühnervieh, das da zwischen den eisigen Weiten herumflatterte und -hüpfte. Doch jetzt ist alles anders in den lichten Gletscherhöhen und Polarniederungen. Denn durch den Klimawandel schmilzt die Tarnfarbe dieser Fauna so rasch dahin wie die Kristalle selbst. Das wiederum beschleunigt ein - für die Menschen im Tal unbemerktes - trauriges Artensterben.