Betrunkener Busfahrer (44) von Polizei angehalten

Wohl Schlimmeres verhindert hat am Montagmorgen eine Polizeistreife der Bereitschaftseinheit Innsbruck! Gegen 8.15 Uhr fiel ihnen ein Omnibus auf, der beim Rangieren und Einparken wohl unorthodox am Werk war. Der Bus ragte nach dem Parken noch rund einen Meter in die rechte Fahrbahn. Die Beamten kontrollierten daraufhin den 44-jährigen Buslenker. Ihr Verdacht sollte sich bestätigen: Ein Alkotest beim Mann verlief positiv.