Erinnerung an die dunkelsten Stunden des Landes

Um den Menschen die Parallelen von damals zu heute bewusst zu machen, für Dialog und Frieden zu appellieren und Schlimmeres abzuwenden, lädt der Autor am Donnerstag um 18.30 Uhr zu einer Lesung im Wirtshaus des Dorfmuseums Mönchhof ein. In dem geschichtsträchtigen Ambiente sollen seine Worte noch größeren Widerhall finden. Lauschen kann man ihm aber auch am Samstag anlässlich der „Langen Nacht der Bibliotheken“ in der Stadtbücherei in Jennersdorf.