Bei Innio bald 900 Kilo grüner Wasserstoff pro Tag

Der Aufbau der grünen Wasserstoffproduktion für den Gasmotorenhersteller Innio in Jenbach schreitet voran. Für das Projekt „Power to Hydrogen to Power“ hat das Unternehmen bei der Firma H-Tec Systems zwei Elektrolyseure bestellt. Sie bieten eine Gesamtleistung von zwei Megawatt und wandeln Ökostrom in grünen Wasserstoff um.