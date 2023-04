Brote und Gemüseblumen für guten Zweck

Aktiv helfen

Statt ohnmächtig und tatenlos zuzusehen, entwickelten sie in der Fastenzeit im Rahmen des Religionsunterrichtes und ihrer Möglichkeiten ein besonderes Spendenprojekt, das sie dann am Tag vor den Osterferien in die Praxis umsetzten. Um Geld für die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei zu sammeln, luden sie Eltern, Großeltern und den Bürgermeister in der großen Pause zu einem Buffet ein. Gegen eine freie Spende gab es Brote und Blumen aus Gemüse, selbst gemachte Getränke und Bäckereien. Das Ergebnis war beeindruckend. Insgesamt nahmen die Kinder 900 Euro ein. Vor Kurzem wurde der Betrag dem Österreichischen Jugendrotkreuz übermittelt.