Horten-Besitz wird verkauft: Privatjet, Jacht & Co

Vor der Villa in Sekirn hängt die schwarze Fahne, noch gibt es keine Mitteilung über das Begräbnis von Heidi Goëss-Horten, das aber wohl in der Hubertuskapelle am Wörthersee stattfinden wird. Ihr Privatbesitz geht in die Helmut-Horten-Stiftung über, das heißt, viele wertvolle Raritäten werden jetzt verkauft. Wohl auch das Haus am Wörthersee, in dem Heidi am Sonntag für immer eingeschlafen ist.