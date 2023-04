Landestheater bewegt sich auf dünnem Eis

Gerade erst sind die Produktionen in das neurenovierte Landestheater zurückgekehrt, da ziehen sie – zumindest teilweise – schon wieder aus. Und zwar in die Eisarena Salzburg. Das noch recht junge Musical „Xanadu“ wird dort in der kommenden Spielzeit 2023/2024 gezeigt. Die im Stück vorkommende Rollschuhdisco wird kurzerhand zur Eisfläche im Volksgarten umgemodelt. Ihr Können darauf zeigen sollen nicht nur die Darsteller, sondern auch das Publikum selber.