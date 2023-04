Klima-Proteste führten zu gewaltigen Mehraufwand

Auch nach der Auflösung - am Freitag um 9 Uhr - komme es noch fast eine Stunde zu Abweichungen, bis alles gewohnt fahre. Zwar habe es die ganze Woche immer wieder Anrufe gegeben, was denn los sei, zu Beschimpfungen oder Diskussionen kam es aber zum Glück nicht, so Pichler. Generell sei bei solchen Verspätungen als Fahrgast übrigens dennoch auf ein gültiges Ticket zu achten, da der Grund nicht in der Verantwortung der Holding Graz liege.