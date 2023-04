Mit Wasserwerfern gegen Klimaaktivisten vorgehen?

In ihrer „Graz-Woche“ legten die Klima-Aktivisten der Letzten Generation auch am Donnerstag wieder den Frühverkehr in Teilen der steirischen Landeshauptstadt lahm. Der korruptionsfreie Gemeinderatsklub (KFG) forderte nun ein härteres Vorgehen der Exekutive und will sogar den Einsatz von Wasserwerfern prüfen lassen.