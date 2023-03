Beim Obus braucht es bis zu 237 Millionen Euro

Seit Wochen verhandeln Land, Stadt und die Salzburg AG über die Ausgliederung der Verkehrssparte in eine eigene Tochtergesellschaft. In dieser Diskussion sorgt jetzt ein aktueller Kontrollamtsbericht der Stadt für Aufregung. Demnach gibt es in den kommenden zehn Jahren einen Investitionsbedarf beim Obus von 150 bis 237 Millionen Euro.