Marlene Svazek drängt in Landesregierung

Dieser hatte am Mittwoch ungewohnt scharfe Kritik an der Wahlkampagne der Blauen geübt – die „Krone“ berichtete. Eine Absage an eine ÖVP/FPÖ-Koalition nach der Landtagswahl am 23. April? Für Svazek ist klar: „Haslauer hat deutlich gemacht, dass er weiter machen möchte wie bisher.“ Anders ausgedrückt: „Wer die ÖVP wählt, bekommt damit also erneut und nunmehr zum dritten Mal die Grünen als Beifahrer.“