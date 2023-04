Menschenhandel mit Au Pair Mädchen betrieben?

Schilderungen könnten unterschiedlicher nicht sein

Sie sollen die junge Frau aus Madagaskar mit falschen Versprechungen gelockt haben: Statt in Deutschland wurde sie in Österreich angemeldet, was so nicht ausgemacht war. Sie hätte 13 Stunden am Tag arbeiten müssen, dafür nur ein geringes Taschengeld bekommen. Von freien Tagen oder gar Urlaub hätte sie nur träumen können.