Warum Wiener ihre Vermögen verschenken

Allein letztes Jahr sind in Österreich 120 Millionen Euro per Testament einem guten Zweck vermacht worden, ein historischer Rekordwert. Dabei tut sich vor allem Wien hervor - selbst, wenn man den einsamen Rekord von 25 Millionen abzieht, die eine Wiener Unternehmerin letztes Jahr dem Institute of Science and Technology Austria in Klosterneuburg vermachte. 22 Prozent der Wiener überlegen zumindest, mit ihrem Nachlass Gutes zu tun - österreichweit liegt dieser Wert nur bei 16 Prozent.