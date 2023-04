Auf morgigen Klima-Streich sollen 3 weitere folgen

Die heutige Aktion ist erst der Anfang! Bis voraussichtlich Freitag will die „Letzte Generation“ die Grazer Straßen mit Verkehrsblockaden unsicher machen. Wo genau und in welcher Form, wird den Autofahrern natürlich noch nicht verraten, „wir wollen so in den Ablauf eingreifen, dass man es nicht mehr ignorieren kann“, sagt Klaus-Peter Nöst, einer der Sprecher der Aktivisten.