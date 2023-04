Noch gibt es den klassischen Dorfladen

Alles zu Fuß zu erreichen

Für die Alltagsversorgung am bedeutendsten ist selbstredend der Lebensmittelhandel. Und auch diesbezüglich dürfen sich Vorarlberger über das Angebot nicht beklagen: Laut der jährlichen Analyse der Wirtschaftskammer liegt für 79 Prozent der Bevölkerung das nächste Lebensmittelgeschäft in maximal einem Kilometer Entfernung - es ist also problemlos zu Fuß zu erreichen.