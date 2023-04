Gemeinnütziger Wohnbau: Alle gegen die ÖVP

Landesrat Tittler: „Ruhe bewahren“

Ident in der Argumentation und ähnlich im Wortlaut äußerten sich auch die Vertreter der Oppositionsparteien - alle waren sich einig, dass die Zeiten nach einer Offensive in Sachen gemeinnütziger Wohnbau verlangen. Geht’s nach Hammerer, sollen in den kommenden drei Jahren zumindest 1000 neue Einheiten per anno errichtet werden.