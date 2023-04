Italientief sorgt für kurzes Schnee-Comeback

Viel Regen und Wind gibt es am Donnerstag verbreitet im ganzen Land. Dazu kühlt es deutlich ab, die Temperaturen steigen tagsüber kaum an und bewegen sich meist um vier Grad. Die Schneefallgrenze sinkt in Oberkärnten sogar auf 800 Meter, in höheren Lagen ist daher mit winterlichen Straßenverhältnissen und stellenweise ergiebigem Neuschnee zu rechnen.