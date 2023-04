Polizei rüstet sich für Cup-Finale in Klagenfurt

Das ÖFB-Cup-Finale in Klagenfurt, bei dem am 30. April Rapid Wien und Sturm Graz aufeinandertreffen werden, beschäftigt bereits die Polizei. Schließlich gilt es auch, mehrere tausend Mitglieder der beiden Klubs in geordnete Bahnen zu lenken. So plant Rapid einen Fanmarsch zum Stadion. 2019, als Rapid in Klagenfurt schon einmal im Cup-Finale stand, hatten sich allein daran rund 3.500 Personen beteiligt.