Tiroler Polizei zieht nach Osterwochenende Bilanz

Hotspots an den gängigen Stellen

Am Karfreitag floss der Verkehr vor allem auf A12 und A13 zäh, ebenso auf der Seefelder und der Fernpassstraße. Am Karsamstag setzte bereits der Rückreiseverkehr ein, worauf die Polizei mit Blockabfertigungen am Fernpass und am Brettfalltunnel im Zillertal reagierte. Stau gab es am Samstag auch am Autobahn-Grenzübergang Kufstein-Kiefersfelden, ebenso wie am Montag, wo der Rückreiseverkehr nach Deutschland die üblichen Strecken betraf.