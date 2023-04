Tiroler Jugendlicher von Auto erfasst und verletzt

Unfassbar! Der männliche Fahrzeuglenker verließ einfach den Unfallort und ließ den 16-Jährigen zurück. Dieser stand am Samstag kurz vor 13 Uhr an der Kreuzung Schmiedweg/Kaiserstraße in St. Johann in Tirol, um sich die Auslage einer dort etablierten Firme anzuschauen, wie die Polizei mitteilt. Plötzlich dürfte der Jugendliche von einem bisher unbekannten, männlichen Fahrzeuglenker, vermutlich mit dem Spiegel, erfasst und dadurch verletzt worden sein.