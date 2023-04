Altach verlängert Schlüsselspielerin langfristig

Die 23-jährige Karlsruherin ist in der laufenden Bundesliga-Saison im Tor des Tabellendritten gesetzt, überzeugte mit starken Leistungen und blieb in zehn Partien bislang fünfmal ohne Gegentor. Kein Wunder, dass die Rheindörfler die Deutsche langfristig binden wollten - was gelang. Voll unterschrieb nun einen Arbeitsvertrag bis Sommer 2025.