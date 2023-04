„Tuchel hat den Guardiola-Code entschlüsselt“

Langes Warten für Pep

Sowohl Tuchel als auch Guardiola gehören zu den Top-5-Trainern in Europa. Auch wenn Ersterer in den direkten Duellen hinten liegt, scheint er auf internationaler Ebene den Guardiola-Code entschlüsselt zu haben. Der Triumph mit Chelsea im Champions-League-Finale gegen City 2021 hat es gezeigt. Guardiola läuft seit den Triumphen mit Barcelona, die dank Lionel Messi ein Selbstläufer waren, der Krönung in der Champions League hinterher.