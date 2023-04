Thiem: „Möchte noch einmal einen Angriff starten“

Bewährungsprobe wartet

Somit ist auch die letzte Position im Team neu besetzt: Nach der Trennung von der Agentur Kosmos übernahm Bruder Moritz das Management, statt Jez Green fungierten Duglas Cordero und Mike Reinprecht (wieder) als Fitnesstrainer. Und statt Carlos Costa probiert sich Matthias Kapl als Physio. Also alles neu. Um sich doch noch einmal zurück in die Weltspitze zu spielen. Der erste, kleine Schritt gelang gestern: 6:1, 6:4 gegen Richard Gasquet (Fra), erster Sieg in Monte Carlo seit 2019 und der überhaupt erste bei einem Masters nach seiner Verletzung. Bei dem Thiem deutlich aktiver und entschlossener als in den letzten Wochen war, auch die Körpersprache an alte Tage erinnerte. In Runde zwei wartet morgen Holger Rune - eine Bewährungsprobe.