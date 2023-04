Dominic Thiem gegen Richard Gasquet - heute LIVE

Die vergangenen vier Jahre hat Dominic Thiem zumeist Nicolas Massu in seiner Box sitzen gehabt, wenn er irgendwo auf der Welt einen Tennisschläger geschwungen hat. Nun wagt die ehemalige Nummer drei einen Neubeginn ohne den Chilenen. Am Montagabend (4. Partie nach 11 Uhr) beginnt das Abenteuer in der ersten Runde des Masters in Monte Carlo gegen den französischen Altstar Richard Gasquet. „Ich freue mich auf eine neue Zeit und auf eine neue Herausforderung“, sagte Thiem.