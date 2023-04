Lukaschenko bittet Moskau um Sicherheitsgarantien

Weißrusslands Präsident Alexander Lukaschenko hat in den letzten Monaten und Jahren die wirtschaftliche und militärische Kooperation mit Russland stark vertieft und sein Land in ein extremes Abhängigkeitsverhältnis gebracht. Zuletzt wurde verkündet, dass Russland taktische Nuklearwaffen im Nachbarland - an der Grenze der NATO - stationieren werde. Nun hat der weißrussische Machthaber den Kreml aufgefordert, sein Land wie „russisches Staatsgebiet“ zu schützen.