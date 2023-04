Doskozil macht Visite bei steirischem Parteirebell

„Bis jetzt haben wir immer gedacht, dass Wasser in unserem Land unbegrenzt zur Verfügung steht“, sagt Klubobfrau Sandra Krautwaschl. Doch die Dürre in Teilen Europas trifft auch die Steiermark. „Es ist zu befürchten, dass die Grundwasserreserven bis 2050 um ein Viertel zurückgehen“, so die Parteichefin. Gleichzeitig steigt der Bedarf an Wasser weiter deutlich an.