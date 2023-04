Bregenz und Hohenems werden sich nicht verstecken

Den Grunddurchgang in der Eliteliga haben die Bregenzer und die Hohenemser souverän abgeschlossen, sind hochverdient in das Regionalliga-Playoff eingezogen. Nun wird die Stärke der Ländle-Teams aber auf eine andere Probe gestellt. In der Westliga matchen sich die besten sechs Teams aus Vorarlberg, Salzburg und Tirol. „Jetzt beginnt die richtige Herausforderung“, sagt Hohenems-Sportchef Tamas Tiefenbach, „und in die gehen wir zuversichtlich und selbstbewusst. Aber wir sind selbst gespannt, wo wir stehen.“