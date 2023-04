Im „Sechs-Punkte-Spiel“ ist verlieren verboten!

Wie Scheiblingkirchen, das (noch) in sicheren Gewässern schwimmt, zuletzt aber drei Pleiten in Folge kassierte. Heute bei TWL Elektra fehlt Coach Christoph Knaller, der gegen Leobendorf zuletzt Rot kassierte, die Partie von der Tribüne verfolgt. Mit Headset? „Das wird nicht nötig sein. Die Jungs wissen, was nun zu tun ist“, fordert Knaller eine Reaktion.