Dieses Versprechen gab Sarah Ferguson der Queen

„Fergie“ gab Queen vor Tod versprechen

Ferguson beteuerte in der Show, dass sie in seinen „dunkelsten Zeiten“ für Andrew da war, obwohl sie kein Paar mehr seien: „Wir sind länger geschieden als verheiratet und ich glaube an diese drei wichtigen Dinge: Kommunikation, Kompromiss und Mitgefühl. Das ist es, was ich mit Andrew mache.“