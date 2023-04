Baby Stella hatte es sehr eilig: Geburt im Auto

Sie trägt den entzückenden Namen Stella, wurde am 29. März um 6.14 Uhr geboren, ist 51 Zentimeter groß, 3600 Gramm schwer - und ihre blitzartige Geburt wird wohl noch bei vielen Familienfesten besprochen werden. „Ich bin um 4.30 Uhr in der Früh aufgewacht, weil ich Wehen bekommen habe“, schildert die Mama, Timea Stangl aus Werndorf. Sie hat schon ein dreijähriges Mäderl, „damals hat sich das mit den Wehen über Stunden aufgebaut, also hab ich mir keinen Stress gemacht“. Sie ging noch duschen, Zähne putzen, weckte ihren Mann Dominik und Aurora eine Stunde später.