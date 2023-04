Kein Personal: Nächstes beliebtes Lokal schließt

Die Gäste wurden per Aushang im Lokal, aber auch per Posting in den sozialen Medien mit folgenden Worten darüber unterrichtet: „Liebe Gäste und Freunde unseres Hauses, mit Bedauern müssen wir mitteilen, dass es uns aufgrund von akutem Personalmangel im Moment nicht mehr möglich ist, unseren Betrieb weiterzuführen.“